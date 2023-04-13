Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde yağış bekleniyor.

Cumartesi günü, yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Pazar günü ise, Marmara ve Ege Bölgesinin tamamı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kalan yerlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Yeni haftanın ilk günü Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak bekleniyor. Kalan kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Yağışlı sistem salı ve çarşamba günleri yurdun kuzey kesimlerinde perşembe günü ise yurt genelinde etkili olmayı sürdürecek.

Yarın dahil 5 günlük süreçte beklenen en yüksek sıcaklık değerlerinin, Ankara'da 22, İstanbul'da 20, İzmir'de 23, Diyarbakır'da 25, Antalya'da 24, Adana'da 32, Trabzon'da 19, Erzurum'da 17 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.