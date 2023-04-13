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Türkiye
TRT Haber 13.04.2023 16:34

Adıyaman'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adıyaman'da 4,3 büyüklüğünde deprem

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