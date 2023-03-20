Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Ayakta kalanların çoğu ise hasar gördü. Evleri yıkılanlar konteyner ya da çadırlarda kalırken, oturdukları bina hafif hasar alanlar da içeri giremiyor.

Bölgede süren artçılar nedeniyle evlerine giremeyenler, mahallerindeki camilere sığındı. Başharık Mahallesi'nde oturan Burak Meşe, her camide 30-40 ailenin kaldığını belirterek, ''Depremler devam ediyor. Evlerimizde kısmi hasar var. Yine de girmeye korkuyoruz, mecburen camide kalıyoruz. Genelde burada kalanlar, mahalle sakini, tanıdığımız eş, dost. Evlerimiz de gözetimimiz altında. Yapacak bir şeyimiz yok, akşama kadar buradayız. Kızılay, sabah, öğle, akşam yemeğimizi gönderiyor. Depremler durursa evlerimize geçeceğiz'' dedi.

''Umarım bu kötü günler tez zamanda geride kalır''

Deprem felaketinin ilk gününden itibaren camide kaldıklarını belirten 2 çocuk annesi Duygu Bozan, ''Evimiz hafif hasarlı ama içeri girmeye korkuyoruz. Depremden hemen sonra yerleştiğimiz camide komşularla güvendeyiz. Eşim bir markette çalışıyor. 2 kızımla gündüz buradayız, akşam eşim de yanımıza geliyor. 2 hafta önce hastanede doğum yaptım. Meva'yı, kızımı camide büyütüyorum. Umarım, bu kötü günler tez zamanda geride kalır'' diye konuştu.