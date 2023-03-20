Başkent Millet Bahçesi'ne tam donanımlı bir Ankara Bilim Merkezi inşa ediliyor.

Yapımına başlanan Bilim Merkezi’nin, Ankara için çok büyük bir kazanım olacağını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, şöyle konuştu:

“Bilim Merkezimiz Başkent Millet Bahçesi'nin değerine değer katacak. Ankara için çok önemli ve çok da gerekli bir proje. Bu merkez sayesinde bilim ve teknolojide farkındalık oluşturmayı ve bu farkındalığın yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Merkezin içerisinde sergi salonları, derslikler, planetaryum ve dene-yap atölyeleri gibi çok işlevsel alanlar bulunacak. Merkezimizi hızla tamamlayıp başkent Ankara'nın hizmetine çok yakında sunacağız."