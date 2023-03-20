Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 07:32Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Bursa'da hurda deposunda yangın
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih Mahallesi 2. Kurşun Sokak'ta bulunan hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanında park halinde bulunan otomobil ile panelvana de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, otomobil ve panelvan kullanılmaz hale geldi.
Komşularının otomobilini iterek kurtardılar
Bu sırada park halindeki aracını kurtarmaya çalışan bir vatandaş otomobilinin arızalanması nedeniyle zor anlar yaşadı. Komşularının durumu gören mahalle sakinleri aracı iterek olay yerinden uzaklaştırdı.
Polis ve itfaiye ekiplerinin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.
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