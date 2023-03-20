Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği'nce düzenlenen müsabakada, 95 ve üstü kiloya sahip ciritçiler yarıştı.

[Fotoğraf: DHA]

Puan usulü ve kural olmadığı için 'kara cirit' olarak adlandırılan müsabaka, Yakutiye ilçesindeki cirit sahasında yapıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yağmurun da zaman zaman etkili olduğu müsabakaya Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Bahri Önal, 95 kilo üstü atlı spor kulüp başkanları ve sporcular katıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Seyircilerin de heyecanla izlediği müsabakada, ağır sıklet ciritçiler kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülerin yaşandığı müsabakada, hava şartları ise ciritçileri zaman zaman zorladı.

[Fotoğraf: DHA]

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Bahri Önal, "Yağmur yüzünden sahanın ağırlaşması ve bir de bizim kilolarımız nedeniyle atlar, biraz zorlanıyor. Fakat çok heyecanlı ve güzel bir maç oldu" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

137 kilo ile Türkiye'nin en ağır cirit sporcusu olduğunu belirten Recai Arabacı ise hava şartları ile zeminin ağırlaştığını, buna rağmen müsabakada zorlanmadığını dile getirdi.