Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçilerden 1 gümüş, 3 bronz madalya
Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammed Gimri gümüş, Efe Anıl Al ile İsmail Küçüksolak ise bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te devam eden organizasyonda, serbest stil 92 kiloda mücadele eden Muhammed Gimri, finalde Gürcü rakibi Andro Margishvili'ye 7-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.
Organizasyonda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Efe Anıl Al ise bronz madalya müsabakasında Yunan Azamat Khosonov'u 6-3 yenerek bronz madalya elde etti.
86 kiloda yarışan İsmail Küçüksolak ise bronz madalya müsabakasında Moldovalı Ivan Ichizli'yi 7-6 yenerek bronz madalya kazandı.
Bugünkü maçlarda erkekler serbest stil 61 kiloda Emre Kural'da bronz madalya almıştı.
Milli sporcular böylelikle günü 1 gümüş 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ile tamamladı.
Etiketler: Romanya Avrupa Güreş Şampiyonası
Son Haberler
- 01:35
- 01:32
- 00:29
- 00:11
- 00:48
Sıradaki Haber
23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı Avrupa ikincisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz