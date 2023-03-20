Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te devam eden organizasyonda, serbest stil 92 kiloda mücadele eden Muhammed Gimri, finalde Gürcü rakibi Andro Margishvili'ye 7-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

Organizasyonda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Efe Anıl Al ise bronz madalya müsabakasında Yunan Azamat Khosonov'u 6-3 yenerek bronz madalya elde etti.

86 kiloda yarışan İsmail Küçüksolak ise bronz madalya müsabakasında Moldovalı Ivan Ichizli'yi 7-6 yenerek bronz madalya kazandı.

Bugünkü maçlarda erkekler serbest stil 61 kiloda Emre Kural'da bronz madalya almıştı.

Milli sporcular böylelikle günü 1 gümüş 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ile tamamladı.