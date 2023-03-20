Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da trafik kazası: 4 ağır yaralı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.
G.H. idaresindeki otomobil, Yuvalı Mahallesi'nde karşı yönden gelen A.D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler G.H, A.D. ile araçlardaki 2 kişi ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Saray ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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