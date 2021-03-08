Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Nazime Arslan, "yılın kadını" seçildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Arslan ve kurumda görevli kadın personellerle bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

"PKK devletin kararlı operasyonlarıyla yok olup gidecek"

Arslan ve beraberindekilere çeşitli hediyeler veren Akbıyık, her zaman terör mağduru ailelerin yanında olacaklarını belirterek, terör örgütü PKK'nın, devletin kararlı operasyonlarıyla yok olup gideceğini vurguladı.

Daha sonda farklı kurumlarda görevli kadın personeller ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya gelen Akbıyık, Kadınlar Günü'nü kutladı, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Salih Kaya da ziyarette hazır bulundu.