Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 81. gününe girdi.

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta, sorumlu tuttuğu HDP'nin il binası binası önünde oturma eylemi başlattı.

"Tehdit ediliyorum ama bu mücadeleyi bırakmayacağım. Devletim kırsal alanlarda gereğini yapıyor, ben de şehirde gerekeni yapacağım."



Diyarbakır anneleri anlatıyor...https://t.co/3PBeeFkSGN pic.twitter.com/LGQVMF7gNK — TRT HABER (@trthaber) November 1, 2019

Hacire annenin mücadelesi örnek oldu

Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuştu. Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu.

Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine katılan ailelerin sayısı her geçen gün arttı. Partinin il binası önünde gün boyu bekleyişlerini sürdüren annelerin oturma eylemine destek ziyaretleri, Türkiye'nin her ilinden sürüyor.

Yüreği yanan anneler, çocukları dağa kaçırılan ailelere mesaj gönderdiler, "Gelsinler destek olsunlar bize. Bu evlattır hiçbir şeye değişilmez." dediler.

“14 yaşındaydı… HDP binasının önüne kızım ilk gittiği gün gitmemiz gerekiyordu. Çocuklarımızın başını yaktılar, çocukları hep kandırarak götürüyorlar.”



Diyarbakır anneleri anlatıyor… pic.twitter.com/ge1NDd43PI — TRT HABER (@trthaber) November 3, 2019

Aile sayısı artmaya devam ediyor

Çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbette. 81 gün geride kalırken eyleme katılan aile sayısı da artmaya devam ediyor.

4 yıldır kardeşi Hüseyin Aytekin'den haber alamayan Mehmet Aytekin'de Elazığ'dan gelerek eyleme katıldı.

Aytekin, "Kardeşimin bir an önce eve dönmesini, annesinin engelli olduğunu kendisi de biliyor. Hala gittiğinden de haberi yok. Annemin gittiğinden haberi yok. Yurt dışında çalıştığını biliyor." dedi.

Bekleyiş sürürken aileler kararlılıklarından hiçbir şey kaybetmedi. Çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı.

Kaynak: TRT Haber