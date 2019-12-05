Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı artıyor05 Aralık 2019 Perşembe 00:37 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 00:46
Diyarbakır Anneleri'nin HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor. Oturma eylemine bir aile daha katıldı. İstanbul'daki öğrencilerden de annelere destek mektupları geldi.
Kandırılıp kaçırılan evlatlarını istiyorlar, HDP önünde beklemeye devam ediyorlar. Diyarbakır Anneleri'nin nöbeti sürüyor.
İstanbul Güngören Atatürk İlkokul'undaki öğrenciler annelere mektup gönderdi. Mektuplar, evlatlarını bekleyen ailelere moral oldu.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 94'üncü gününe girdi.
Eyleme katılan aile sayısı da artmaya devam ediyor.
Vahide Çiftçi, kızı Özlem Çiftçi için Hakkari'den oturma eylemine katıldı.
Aileler kararlı, evlatlarına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürecek.
Çiftçi: Kızım 12 yaşındaydı kaçırdılar ve eline silah verdiler
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılan Vahide Çiftçi, "Kızım 12 yaşındaydı. Elinin kalem tutmasını istedim. Kızımı kaçırdılar ve eline silah verdiler. Kızımı almadan gitmeyeceğim." dedi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden, 2 yıl önce 12 yaşında dağa kaçırılan kızı Özlem Çiftçi için Diyarbakır'a gelen Vahide Çiftçi'nin de dahil olmasıyla oturma eylemi yapan aile sayısı 58'e yükseldi.
"Kızımı almadan gitmeyeceğim"
Çiftçi, kızının 2017 yılında köylerinden PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını söyledi.
Kızının kaçırıldığında 6. sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Çiftçi, "Örgüt zorla kızımı kaçırdı. Bir grup köye geldi, onlara 'Kızım nerede?' diye sordum, 'Biz kaçırdık.' dediler." diye konuştu.
Çiftçi, kızından 2 yıldır hiç haber alamadığını belirterek, evladına kavuşmak istediğini aktardı.
"Kızımı istiyorum. Şimdi nerededir, bilmiyorum. Onu çok merak ediyorum, acı çekiyorum." diyen Çiftçi, Diyarbakır annelerinin oturma eylemini televizyonda gördüğünü, evladına kavuşmak için eyleme katıldığını kaydetti.
Çiftçi, "Kızım 12 yaşındaydı. Elinin kalem tutmasını istedim. Kızımı kaçırdılar ve eline silah verdiler. Kızımı almadan gitmeyeceğim. Kızım devlete teslim ol. Seni çok özlemişim. Her gün senin için ağlıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT Haber, AA