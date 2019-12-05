Kandırılıp kaçırılan evlatlarını istiyorlar, HDP önünde beklemeye devam ediyorlar. Diyarbakır Anneleri'nin nöbeti sürüyor.

İstanbul Güngören Atatürk İlkokul'undaki öğrenciler annelere mektup gönderdi. Mektuplar, evlatlarını bekleyen ailelere moral oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 94'üncü gününe girdi.

Eyleme katılan aile sayısı da artmaya devam ediyor.

Vahide Çiftçi, kızı Özlem Çiftçi için Hakkari'den oturma eylemine katıldı.

Aileler kararlı, evlatlarına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürecek.

[Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden, 2 yıl önce 12 yaşında dağa kaçırılan kızı Özlem Çiftçi için Diyarbakır'a gelen Vahide Çiftçi'nin (sağda) de dahil olmasıyla oturma eylemi yapan aile sayısı 58'e yükseldi. Fotoğraf: AA]

Çiftçi: Kızım 12 yaşındaydı kaçırdılar ve eline silah verdiler

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılan Vahide Çiftçi, "Kızım 12 yaşındaydı. Elinin kalem tutmasını istedim. Kızımı kaçırdılar ve eline silah verdiler. Kızımı almadan gitmeyeceğim." dedi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden, 2 yıl önce 12 yaşında dağa kaçırılan kızı Özlem Çiftçi için Diyarbakır'a gelen Vahide Çiftçi'nin de dahil olmasıyla oturma eylemi yapan aile sayısı 58'e yükseldi.

"Kızımı almadan gitmeyeceğim"

Çiftçi, kızının 2017 yılında köylerinden PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızının kaçırıldığında 6. sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Çiftçi, "Örgüt zorla kızımı kaçırdı. Bir grup köye geldi, onlara 'Kızım nerede?' diye sordum, 'Biz kaçırdık.' dediler." diye konuştu.

Çiftçi, kızından 2 yıldır hiç haber alamadığını belirterek, evladına kavuşmak istediğini aktardı.

"Kızımı istiyorum. Şimdi nerededir, bilmiyorum. Onu çok merak ediyorum, acı çekiyorum." diyen Çiftçi, Diyarbakır annelerinin oturma eylemini televizyonda gördüğünü, evladına kavuşmak için eyleme katıldığını kaydetti.

Çiftçi, "Kızım 12 yaşındaydı. Elinin kalem tutmasını istedim. Kızımı kaçırdılar ve eline silah verdiler. Kızımı almadan gitmeyeceğim. Kızım devlete teslim ol. Seni çok özlemişim. Her gün senin için ağlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber, AA