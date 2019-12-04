Türkiye

Muğla’daki ev yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

04 Aralık 2019 Çarşamba 23:22 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 23:27

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin bir kişi tutuklandı.

[Fotoğraf: AA]