Türkiye
Bursa'da bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi04 Aralık 2019 Çarşamba 23:07 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 23:09
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yarınki seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ile saat 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: bursa BUDO bursa deniz otobüsleri sefer iptali İstanbul