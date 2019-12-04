Bazı NATO üyeleri YPG'nin terör örgütü olup olmadığını tartışırken gerçeği haykıran bir Diyarbakır annesinin sesi Berlin'den yükseldi.

12 Kasım'da kızı kaybolan anne iz sürdü; evladının terör örgütü yandaşlarının Avrupa uzantılarınca kandırıldığını ortaya çıkardı. Şimdi ise tek isteği kızının eve geri dönmesi.

Maide T. Berlin'de kızı ve oğluyla sakin bir hayat sürüyordu. Ta ki kızı Nilüfer halk oyunları kursuna başlayana kadar...

Nilüfer, gittiği halk oyunları kursunda yeni arkadaşlar edinmeye ve değişmeye başladı. Durumu fark eden anne Maide T., kızını terör örgütü sempatizanlarının uğrak yeri olan o kurstan aldı. Ancak onu arkadaş çevresinden koparamadı.

12 Kasım'a gelindiğinde ise Nilüfer ortadan kayboldu.

Anne Maide T. kızının kaybolma süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Arkadaşlarını aradığımda şüphelerim daha da çoğaldı. Orada olduğundan ben hemen Kürt derneğine gittim, 'Benim kızım sizde, kızımı bana verin' dedim. Orada sözde yetkili olan bayan Zozan, 'Benim hiçbir şeyden haberim yok' dedi. 'Sen eve git, sakinleş eğer kız bizdeyse ben sana yarın haber veririm; tamam derim, tamam dersem kız bizde' dedi. Ertesi gün mesaj geldi, 'Tamam' diye. Kalktım tekrar oraya gittim, 'Kızımı istiyorum' dedim. 'Kızını gençlik örgütü götürdü. Ben nereye götürdüklerini bilmiyorum ama kızına haber salayım, görüşürsünüz. Ya o sizi ikna eder ya da siz onu' dedi. 'Ben ikna olmam' dedim."

Anne Maide T., bir süre sonra kendisine kızından geldiği söylenen bir mektubun iletildiğini ifade etti:

"Elime bir mektup tutuşturdular. Mektubu açtım, bir baktım adres yok, benim kızım Türkçe yazmayı bilmez. Kesinlikle benim kızım dolduruşa geldi. Bir anda galeyana geldi, alıp götürdüler."

Maide T., evlatları Avrupa'daki terör örgütünün uzantılarınca kandırılan diğer annelerin de seslerini yükseltmelerini bekliyor.

Bunun için Almanya'nın başkenti Berlin'de eylem yapma çağrısında bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber