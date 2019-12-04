Afganistan'da Japon yardım kuruluşu çalışanlarına silahlı saldırı: 5 ölü04 Aralık 2019 Çarşamba 09:22 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 09:30
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Japonya'ya ait bir yardım kuruluşunun aracına düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, kimliği bilinmeyen kişilerin, Peace Medical Service (PMS) adındaki Japon yardım kurumunda çalışanların aracına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda söz konusu kurumda çalışan 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, PMS Başkanı Japon doktor Tetsu Nakamura'nın yaralandığını belirtti.
Hogyani, saldırganların bölgeden kaçtığını ve yakalanması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Japonya'nın Peace Medical Service (PMS) yardım kurumu, Nangarhar vilayetinde 2008 yılından beri su ve tarım yönetimi alanında faaliyet gösteriyor.,
Kaynak: AA