Evine operasyon düzenlenen uyuşturucu taciri tutuklandı

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen G.G.'yi takibe aldı.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin adresine polis ekipleri operasyon yaptı.

Adreste yapılan aramada,çeşitli uyuşturucu maddeler, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 3 bin 940 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan G.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.