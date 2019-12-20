Antalya Emniyeti Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi aldı. Eve operasyon yapan ekipler gördüklerine inanamadı.

Özel ışık sistemleri, havalandırma tesisatları, saksılara dikilmiş onlarca Hint keneviri...

Ev, özel düzeneklerle adeta seraya dönüştürülmüştü. Aramada ekili halde 42 kök Hint keneviri ile satışa hazır 280 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.

Van'da ise polis, otogarda denetim yaptı. Bir yolcunun valizinde 10 buçuk kilogram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: TRT Haber