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Türkiye
DHA 24.12.2024 11:59

Evinde 1050 litre sahte içki ele geçirildi, "Yılbaşında içecektim" dedi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 1050 litre sahte içki ele geçirildi.

Evinde 1050 litre sahte içki ele geçirildi, "Yılbaşında içecektim" dedi

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürme hazırlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Serkan D'nin ilçeye bağlı Havutlu Mahallesi'ndeki evinde yüklü miktarda sahte içki olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bahçedeki deponun içki imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti. Yapılan aramada kazan ve varillerde 1050 litre sahte içki ele geçirildi. Ayrıca sahte içki yapımında kullanılan malzeme ve aletlere de el konuldu.

Öte yandan evde de arama yapan polis, yatak odasındaki gardıroba gizlenmiş 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile silahlara ait 82 mermi, bahçede ise 2 kök Hint keneviri ele geçirdi.

"Satış yapmayacaktım"

Operasyonda gözaltına alınan Serkan D, Köprübaşı Polis Merkezi’ne götürüldü. Serkan D., sorgusunda, "Hazırladığım içkileri, yılbaşında içmek için saklıyordum. Satış yapmayacaktım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan D., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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