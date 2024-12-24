Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.12.2024 11:28

Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından ulaştığı Erzincan'da törenle karşılandı.

Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2024-2025 dönemi ilk seferi kapsamında dün 14.00'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı.

Yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından 08.00'de Erzincan Tren Garı'na ulaşan yolcuları, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve beraberindeki kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar karşıladı.

Aydoğdu ve beraberindekiler, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın da aralarında olduğu yolculara tren garında gül takdim etti.

"Dünyanın en önemli ve en uzun rotalarından biri"

Bakan Yardımcısı Boyraz, gazetecilere, dün sezonun ilk seferini yapmak üzere Ankara Garı'ndan yola çıkarak ilk durak olan Erzincan'a geldiklerini söyledi.

Anadolu'nun en müstesna, en özel yerinde 3 saatlik molalarının olacağını dile getiren Boyraz, "Buradaki yolcularımız Erzincan'ın tarihi ve kültürel güzelliklerini doyasıya ziyaret edecekler. Oldukça keyifli yolculuk gerçekleştirdik. Bütün yolcularımızın da aynı duyguları paylaştını düşünüyorum. Dünyanın en önemli ve en uzun rotalarından biri; 1365 kilometrelik bir rota. Yolculuk, Ankara'dan Kars'a kadar Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve nihayetinde Kars'ta nihayetlenecek." dedi.

Boyraz, 60 seferin olduğunu, toplam 12 bin vatandaşın bu seyahatten faydalanacağını belirterek, "Oldukça ilgi ve alaka gören rotadan bahsediyoruz. İnşallah keyifli yolculuk olacak ve Anadolu'nun o güzel yerlerini yolcularımız doyasıya görecek ve seyredecek diye düşünüyorum. Bütün yolcularımıza sağlıklı, sıhhatli yolculuklar diliyorum." şeklinde konuştu.

TCDD Müşteri Hizmetleri Daire Başkanı Murta Akçay da yolcuğun çok keyifli geçtiğini dile getirerek, "Yolculuk çok keyifli. 9 vagonumuz var. Bu 9 vagonun 6'sı acentelerin, 2'si ise bireysel ve basın mensuplarının yolculuk yaptıkları vagonlar. Ankara'dan 30, Kars'tan 30 olmak üzere toplam 60 seferle gerçekleştirilecek turumuz. Yolculuk baya eğlenceli geçti. Halaylar çekip oynadılar." ifadelerini kullandı.

Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı

"Çocukluğumdan beri hayalimdi Doğu Ekspresi"

Yolculardan Sevda Kaya ise yolculuğun çok güzel ve eğlenceli geçtiğini, 39 kişilik turla geldiklerinden bahsetti.

Karşılamaları ve etkinlikleri çok beğendiklerini dile getiren Kaya, "Daha henüz bizim ilk mola verişimiz. Bundan önce Kayseri'de çok kısa mola vermiştik. Orada yine halaylar eşliğinde kendi aramızda eğlence yaptık. Bu ilk uzun aramız olacak. Erzincan'ı gezeceğiz. Çocukluğumdan beri hayalimdi Doğu Ekspresi. İlk kez katılıyorum ve değdi. Ben özellikle gece yolda uyumadım. Yolculuğum sırasında fotoğraf ve video çekerek zaman harcadım. Farklı deneyim yaşadık." diye konuştu.

Yolculara, karşılama töreninin ardından tren garındaki stantlarda yöresel ürünlerden ikram edildi. Yolcular, halk oyunları gösterisini izledi, ekiple halay çekti.

Mola veren yolcular, kentin tarihi ve turistik alanlarında gezinti yapacak.

ETİKETLER
Ankara Erzincan Turistik Doğu Ekspresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:43
Rekabet Kurumu, radarına takılan ihlallere 7,7 milyar lira ceza kesti
11:43
Muğla'da kuvvetli yağış su baskınlarına neden oldu
11:44
Güney Kore, "süper yaşlı toplum" kategorisine girdi
11:38
Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatının kesilmesine az zaman kaldı
11:38
İlkokul birinci sınıflara yönelik yeni etkinlik fasikülleri yayımlandı
11:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'de hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
FOTO FOKUS
İstanbul'da yeni yılın ilk sabahında 'Filistin buluşması' çağrısı
İstanbul'da yeni yılın ilk sabahında 'Filistin buluşması' çağrısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ