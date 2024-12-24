Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2024-2025 dönemi ilk seferi kapsamında dün 14.00'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı.

Yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından 08.00'de Erzincan Tren Garı'na ulaşan yolcuları, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve beraberindeki kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar karşıladı.

Aydoğdu ve beraberindekiler, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın da aralarında olduğu yolculara tren garında gül takdim etti.

"Dünyanın en önemli ve en uzun rotalarından biri"

Bakan Yardımcısı Boyraz, gazetecilere, dün sezonun ilk seferini yapmak üzere Ankara Garı'ndan yola çıkarak ilk durak olan Erzincan'a geldiklerini söyledi.

Anadolu'nun en müstesna, en özel yerinde 3 saatlik molalarının olacağını dile getiren Boyraz, "Buradaki yolcularımız Erzincan'ın tarihi ve kültürel güzelliklerini doyasıya ziyaret edecekler. Oldukça keyifli yolculuk gerçekleştirdik. Bütün yolcularımızın da aynı duyguları paylaştını düşünüyorum. Dünyanın en önemli ve en uzun rotalarından biri; 1365 kilometrelik bir rota. Yolculuk, Ankara'dan Kars'a kadar Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve nihayetinde Kars'ta nihayetlenecek." dedi.

Boyraz, 60 seferin olduğunu, toplam 12 bin vatandaşın bu seyahatten faydalanacağını belirterek, "Oldukça ilgi ve alaka gören rotadan bahsediyoruz. İnşallah keyifli yolculuk olacak ve Anadolu'nun o güzel yerlerini yolcularımız doyasıya görecek ve seyredecek diye düşünüyorum. Bütün yolcularımıza sağlıklı, sıhhatli yolculuklar diliyorum." şeklinde konuştu.

TCDD Müşteri Hizmetleri Daire Başkanı Murta Akçay da yolcuğun çok keyifli geçtiğini dile getirerek, "Yolculuk çok keyifli. 9 vagonumuz var. Bu 9 vagonun 6'sı acentelerin, 2'si ise bireysel ve basın mensuplarının yolculuk yaptıkları vagonlar. Ankara'dan 30, Kars'tan 30 olmak üzere toplam 60 seferle gerçekleştirilecek turumuz. Yolculuk baya eğlenceli geçti. Halaylar çekip oynadılar." ifadelerini kullandı.

"Çocukluğumdan beri hayalimdi Doğu Ekspresi"

Yolculardan Sevda Kaya ise yolculuğun çok güzel ve eğlenceli geçtiğini, 39 kişilik turla geldiklerinden bahsetti.

Karşılamaları ve etkinlikleri çok beğendiklerini dile getiren Kaya, "Daha henüz bizim ilk mola verişimiz. Bundan önce Kayseri'de çok kısa mola vermiştik. Orada yine halaylar eşliğinde kendi aramızda eğlence yaptık. Bu ilk uzun aramız olacak. Erzincan'ı gezeceğiz. Çocukluğumdan beri hayalimdi Doğu Ekspresi. İlk kez katılıyorum ve değdi. Ben özellikle gece yolda uyumadım. Yolculuğum sırasında fotoğraf ve video çekerek zaman harcadım. Farklı deneyim yaşadık." diye konuştu.

Yolculara, karşılama töreninin ardından tren garındaki stantlarda yöresel ürünlerden ikram edildi. Yolcular, halk oyunları gösterisini izledi, ekiple halay çekti.

Mola veren yolcular, kentin tarihi ve turistik alanlarında gezinti yapacak.