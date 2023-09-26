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Türkiye
İHA 26.09.2023 09:55

"Evime baktın" dediği komşusunu bıçakladı

İstanbul Esenyurt'ta, yoldan geçen komşusunun 'evine baktığını' iddia eden şahıs, çıkan kavgada komşusunu bıçakladı.

"Evime baktın" dediği komşusunu bıçakladı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yaşadığı evin penceresinden dışarı bakan adam, komşusunun sokakta yürüdüğü sırada kendi binasına baktığını gördü.

Evine doğru baktığı için rahatsız olduğunu söyleyen şahıs ile komşusu arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra eline bıçak alan şahıs, evden sokağa inerek komşusu ile kavga etmeye başladı.

Şahsın yakınları kavgaya dahil olurken adam, komşusuna bıçakla saldırdı. Bıçaklanan adamın yakınları da sokağa gelirken iki taraf adeta birbirine girdi.

Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri öfkeli taraflara güçlükle müdahale etti. Yaralanan adam ise ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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