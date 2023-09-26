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Türkiye
İHA 26.09.2023 09:43

Balıkesir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç ve Edremit ilçelerinde Jandarma’nın yaptığı operasyonlarda 88 düzensiz göçmen ve 9 organizatör yakalandı.

Balıkesir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]

Ayvalık ilçesi İskele bölgesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 5 organizatör ile birlikte, 29 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca olay yerinde 3 adet binek otomobil ve can yelekleri ele geçirildi. Olaya karışan 5 organizatör adli işlem başlatılarak gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler hakkında ise idari işlem yapıldı.

Gömeç ilçesi Keremköy bölgesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 organizatör ile birlikte, 9 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca olay yerinde 1 adet otomobil ele geçirildi. Olaya karışan 2 organizatör adli işlem başlatılarak gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler hakkında ise idari işlem yapıldı.

Balıkesir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık ilçesi Altınova bölgesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 organizatör ile birlikte, 7 düzensiz göçmen yakalandı. Olay yerinde 1 adet otomobil ile can yelekleri ele geçirildi. Olaya karışan 1 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve yakalanan göçmenler hakkında ise idari işlem yapıldı.

Ayvalık ilçesi Küçükköy yasadışı yollarla yurt dışına çıkacağı değerlendirilen 16 düzensiz göçmen yakalandı ve haklarında idari işlem başlatıldı.

Balıkesir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı

Son olarak, Edremit ilçesi Altınoluk bölgesinde, yasadışı yollarla yurt dışına çıkacağı değerlendirilen organizatör ile birlikte 27 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olay yerinde 1 adet minibüs ele geçirildi. 1 organizatör hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alındı, yakalanan göçmenler hakkında ise idari işlem yapıldı.

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Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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