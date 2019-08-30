Merkez Çukurova İlçesi Huzur Evleri Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın giriş katındaki dairenin penceresinde bir çocuğun yalnız olduğunu gören vatandaşlar evde kimsenin bulunmadığını anlayınca durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polisler, evin kapısının kilitli olduğunu belirledi.

Polisler, 5 yaşındaki S.A'nın psikolojik durumunu da dikkate alarak evin bulunduğu yere Adana Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikiyatrist sevk edilmesini istedi.

Psikiyatrist eşliğinde kapıyı açtılar

Bu sırada çocuğun yakınlarını bulmak için araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, telefonla ulaştıkları baba Deniz Talat Gülçür'e durumu bildirdi. Çevredeki vatandaşlar çocuğa meyve suyu ikram etti.

Eve gelen baba Gülçür, psikiyatrist eşliğinde kapıyı açtı.

Gülçür'ün iş aramak için dışarı çıktığı ve kapıyı kilitleyip gittiği öğrenildi.

Anne ve babasının ayrı yaşadığı belirtilen S.A. ile Deniz Talat Gülçür polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA