"Evde sabun paketleme işi" vaadiyle dolandırıcılığa 20 yıla kadar hapis istemi

Merkez Yenişehir ilçesinde 25 Eylül 2025'te iş vaadiyle E.G'yi dolandırdıkları iddiasıyla tutuksuz sanıklar A.Ç, M.Y, O.D, Ö.E. ve T.G. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mağdur E.G. iddianamede yer alan ifadesinde, sosyal medyadan gördüğü "evde sabun paketleme" işi ile ilgili bilgi almak için kendi hesabından mesaj gönderdiğini belirtti.

Mesajın ardından bir kadının kendisiyle cep telefonu üzerinden iletişime geçtiğini ifade eden E.G, şunları kaydetti:

"Bana 'Sette 2 bin 500 sabun var. Gönderilen sabunları videolardaki gibi dizip, koliye koyman gerekiyor. Bu 2 bin 500 sabundan 12 bin 500 lira kazanacaksın.' diyerek, 2 bin 500 sabunu göndermek için öncesinde 350 lira kapora istedi. İlettikleri banka hesabına parayı gönderdim. Ardından sabunları göndermek için 1870 lirayı aşkın kargo parası göndermemi istedi. Bu parayı da gönderdim. Bunu gönderdikten sonra 'Hazine ve Maliye Bakanlığı' adı altında 8 bin 968 lira 20 kuruş daha göndermemi istedi. Tüm bu paraların 90 saniye içerisinde tekrardan hesabıma iade edileceğini söyledi. Bunun üzerine dolandırıldığımı düşünüp kendileri hakkında şikayetçi oldum. Beni bu şekilde dolandırıp zarara uğratan kişi ve kişilerden davacı ve şikayetçiyim."

İddianamede, müştekinin iddiasına konu olayda paranın takibi için bankalar ile yazışma yapıldığı belirtilerek, mağdurun para gönderdiği banka hesabı üzerinden sanık M.Y, O.D, T.G. ve A.Ç'nin hesap hareketliliğinin gözlendiği ve bazı paraların banka ATM'leri üzerinden çekildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Banka hesapları arasında aktarımlar esnasında sisteme yansıyan IP ve port (bilgisayar ağlarında ve donanımlarında veri akışını sağlayan sanal veya fiziksel bağlantı noktası) işlemlerine ilişkin araştırma yapıldığı ifade edilen iddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarına göre abone tespitinin yapılamadığı belirtildi.

Sanıklar M.Y, O.D. ve A.Ç'nin dosya kapsamında hesap sahibi konumunda bulunduklarının tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanıkların savunmalarında hesap ve kartlarını sanık Ö.E'ye verdiklerini öne sürdükleri ifade edildi.

İddianamenin sonuç kısmında, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanık Ö.E. üzerine atılı suçlamayı kabul etmese de birbirinden bağımsız 3 kişinin sanık Ö.E. aleyhine olan bu beyanları ile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kayıtlarında hakkında benzer mahiyette devam eden soruşturma ve kovuşturmalar nazara alındığında savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir. Hesap sahibi konumundaki sanıklar M.Y, O.D. A.Ç. ve T.G'nin eyleme hesaplarını kullandırtmak suretiyle iştirak ettikleri, sanık Ö.E'nin M.Y, O.D. ve A.Ç'nin hesaplarını kullanmak suretiyle iştirak ettiği belirlenmiştir. Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek bir bilişim sistemi olan sosyal medya üzerinden 'evde sabun paketleme' iş ilanı verdikleri, müştekinin ilanı görmesi ve iletişim kurması üzerine irtibata geçerek hile üzerine müştekiden zincirleme suç kapsamında 2 bin 222 lira 40 kuruş suç tarihinde menfaat temin edip üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır. Sanıkların sevk maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılması kamu adına talep olunur."

İddianamede, E.G'yi dolandırdıkları iddiasıyla tutuksuz sanıklar A.Ç, M.Y, O.D, Ö.E. ve T.G. hakkında "zincirleme şekilde bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 8'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.