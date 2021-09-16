Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 13:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Evde kaçak kazıya suçüstü: 13 metre çukur kazmışlar
[Fotoğraf: DHA]
Niğde'de polis, evde kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yaklaşık 13 metrelik çukur kazdıkları ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kumluca Mahallesi’ndeki tarihi evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Adrese baskın yapan ekipler, 4 kişiyi evin içinde kaçak kazı yaparken yakaladı.
Yaklaşık 13 metrelik çukur kazan şüphelilere ait hilti, matkap, jeneratör, dağcı emniyet kemeri, gaz maskesi, seyyar kablo, halat ve çeşitli boyutlarda kazma, kürek, balyoz ele geçirildi.
Malzemelere el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak Kazı
Sıradaki Haber
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 100 personel alınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz