Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Müdürlükte çalıştırılmak üzere yeni kadro açıldığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, paylaşımında açılan kadrolarla ilgili şunları söyledi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün taşra ve merkez teşkilatında görev yapmak üzere 89 sözleşmeli mühendis ve 11 memur kadrosu açılmıştır. Göreve başlayacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim."

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün taşra ve merkez teşkilatında görev yapmak üzere 89 sözleşmeli mühendis ve 11 memur kadrosu açılmıştır.@meteoroloji_twi’de göreve başlayacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim.



Hayırlı olsun. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) September 16, 2021

Açılan kadrolara ilişkin ayrıntıların bakanlık tarafından duyurulması bekleniyor.