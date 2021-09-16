Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 39 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şükrüpaşa ile Beyci köylerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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