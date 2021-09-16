Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) 2017'den itibaren bölgede Silopi havzası ve civarı öncelikli arama alanları olarak belirlenerek, yoğun sismik veri toplama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Cizre'de 13 Eylül'de günlük 400 varil debi ile üretime alınan kuyuda keşfedilen petrolün 35 API graviteye sahip olduğu belirlendi.

Üretim testleri devam eden kuyuya, Şırnak'ın İdil ilçesinde 2019'da PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Esma Çevik'in ismi verildi.

"Siftah Gabar'dan, bereketi Allah'tan"

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, keşif haberini mutlulukla karşıladıklarını belirterek, "Şırnak'ta bir ilk yaşanıyor" dedi.

Tarihi ve mutlu bir gün yaşadıklarını, bunun güzel bir başlangıç olduğunu dile getiren Pehlivan, "Şırnak'ta, Gabar'da, Kızılsu'da, Akçay'da yıllardır çalışması yürütülen ve bugün mutlu neticeye erişilen bir kuyunun açılışına hep birlikte tanıklık etmenin haklı mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"Devletimizin, başta güvenlik birimleri olmak üzere, teröre karşı kararlılıkla ortaya koyduğu mücadeleler neticesinde bölgemizde ve ilimizde yakalanan güvenlik ve huzur iklimi her sahada meyvelerini vermeye devam ediyor. Farklı lokasyonlarda sürdürülmekte olan araştırma çalışmaları kapsamında ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak böylesi önemli keşifler yapılması hepimizi gururlandırıyor." diyen Pehlivan, kuyuya şehit Çevik'in adının verilmesinin de büyük anlam taşıdığını vurguladı.

"Bölgedeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek"

TPAO Genel Müdürü Bilgin de "Şırnak ili sınırlarında yeni bir arama sahasında, daha önce aranmamış bölgede ilk kez ekonomik bir petrol keşfi gerçekleştirmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bölgedeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek dedi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 9 Aralık 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit olmuş, 7 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı.