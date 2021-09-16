İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 9 milyon 472 bini, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 7 milyon 291 bini geçti.

Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı ise 1 milyon 257 bini aştı.

Buna göre aşı hakkı bulunanlardan yüzde 82 virgül 5'i en az bir doz aşı yaptırmış oldu.

15-19 yaş arasında 457 bin, 12-15 yaş arasında da 49 bin kişi aşı yaptırdı.