Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 12:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 82,5 ulaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Valisi Yerlikaya, kent genelinde koronavirüse karşı aşılanma oranının yüzde 82,5'e ulaştığını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 9 milyon 472 bini, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 7 milyon 291 bini geçti.
Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı ise 1 milyon 257 bini aştı.
#İstanbul’umuzda 16 Eylül itibarıyla:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 16, 2021
1.doz 9.472.237
2.doz 7.291.509
3.doz 1.257.958 #aşı yapıldı.#Aşılama oranımız %82,5
15-19 yaş arası 457.235 gencimiz
ve
12-15 yaş arası
48.966 gencimiz aşısını
yaptırdı #AşıEnBüyükGücümüz #GençlerimizeGüveniyoruz pic.twitter.com/qP68SjPawy
Buna göre aşı hakkı bulunanlardan yüzde 82 virgül 5'i en az bir doz aşı yaptırmış oldu.
15-19 yaş arasında 457 bin, 12-15 yaş arasında da 49 bin kişi aşı yaptırdı.
Etiketler: İstanbul Koronavirüs Aşısı Ali Yerlikaya
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