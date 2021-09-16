İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat'ta yapılan operasyonda, kent genelinde stantlar açarak para karşılığı yurt dışı bağlantılı sahte COVID-19 raporu hazırladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 5'inin tutuklandığı soruşturma kapsamında çalışmalarına devam etti.

Polis ekipleri, bazı suç örgütü üyelerinin, mevcut yöntemle haksız kazanç elde etmeyi sürdürdüklerini tespit etti.

Örgüt liderinin milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni Gürcistan uyruklu N.M. isimli şahıs olduğu belirlendi.

İstanbul’da düzenlenen operasyonda sahte test kitleri ile sahte COVID-19 raporu hazırlayan yurt dışı bağlantılı çete çökertildi. Operasyonun detaylarını @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardı. pic.twitter.com/8ypyPlegAn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 16, 2021

Sahte test raporları ve test kitleri ele geçirildi

Şüphelilere yönelik Esenler'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1'i yabancı uyruklu 3 kişiyi yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda sahte test raporu ile test kiti ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.