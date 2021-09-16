Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de iki mahalleye koronavirüs karantinası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Nusaybin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, kırsal Bahçebaşı ve Çatalözü mahalleleri, artan vakalar nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.
Güvenlik güçleri, bu mahallelere giriş çıkışları kapattı.
Bu arada, İlçe Sağlık Müdürlüğü, karantina süresince aşı sırası gelen vatandaşların Covid-19 aşılarının mobil ekiplerce evlerinde yapılabileceğini duyurdu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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