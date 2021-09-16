Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 100 ekip, alışveriş merkezleri, park, kıraathane, hastane, şehrin giriş çıkış noktaları ile kırsal yerleşim yerlerinde yürüttükleri aşılama çalışmalarıyla salgınla mücadele ediyor.

Kentte eğitim öğretime devam eden öğrencilere yönelik de aşılama çalışması başlatan ekipler, gittikleri okulda kurdukları stantta Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan ve ebeveynlerinin onayı olan 12 yaş üstündeki öğrencileri aşılıyor.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle iş birliği içerisinde Covid-19 aşısı ve okullarda alınan tedbirlerle ilgili öğrenci, veli ve öğretmenleri bilgilendirmek için bilgilendirme broşürlerini okullarda dağıttıklarını söyledi.

Anne ve babalardan olumlu dönüşler aldıklarını anlatan Tekin, "Velilerimizden onam formlarını aldıkça okul yönetimleriyle iş birliği içerisinde yerinde aşılama hizmetini vermeye çalışıyoruz. Temel amacımız gençlerimizin sağlığını korumak ve eğitim sürecinin devam etmesini sağlamak." dedi.