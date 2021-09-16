Samsun'da gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Bafra ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

İki okulda eğitime su baskını engeli

Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Lise Caddesi'ndeki Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ve Atatürk Ortaokulu'na da su bastı.

Öğrenciler sınıflara giremeyince iki okulda da eğitime 1 gün ara verildi. Öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dolan suyu boşaltmak için okullarda tahliye işlemine başladı.

Tarım arazileri sular altında kaldı

Lengerli, Evrenuşağı, Uluağaç, Sürmeli, Çalköy ve Darboğaz Mahallerinde tarım arazileri sel suları altında kaldı. Su taşkını nedeniyle Langerli-Nebiyan Grup Yolu trafiğe kapandı.