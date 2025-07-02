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Türkiye
İHA 02.07.2025 15:02

Evcil köpeğini gezdirirken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Edirne merkez Fatih Mahallesi'nde köpeğini gezdirmeye çıkan bir vatandaş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Evcil köpeğini gezdirirken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Olay, Vali Konağı civarında sabah saatlerinde meydana geldi.

Evcil köpeğini gezdirmek üzere dışarı çıkan 48 yaşındaki Sami Karaca, bir anda etrafını saran 8 başıboş köpek tarafından saldırıya uğradı.

Evcil köpeğini korumak için kucağına alan Karaca, sokak köpeklerinin saldırısından kurtulmak için eline geçirdiği tahta parçasıyla kendini savunmaya çalıştı.

Evcil köpeğini gezdirirken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

"8 sokak köpeği saldırdı"

Karaca, "Köpeğimi gezdirirken bir grup hâlindeki 8 sokak köpeğinin saldırısına maruz kaldım. Köpeğimi kucağıma aldım, ama buna rağmen beni ısırdılar. Etrafımı sardılar ve ısrarla saldırgan tutumlarını sürdürdüler. Yakında bir çöp konteyneri vardı, onun kapağını kullanarak uzaklaştırmaya çalıştım" dedi.

Saldırı sonucunda Karaca'nın ayağında üç ayrı diş izi oluştu. Durumun ciddiyetine dikkat çeken adam, olayın bir çocuk ya da kendini savunamayacak biriyle yaşanması hâlinde çok daha kötü sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

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