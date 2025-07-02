Açık 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.07.2025 13:28

Hüküm giydikleri adliye sarayının tadilat ve bakım işlerini yapıyorlar

Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler, bir taraftan cezalarını çekerken, bir taraftan da Yerköy Adliye Sarayı'nın tadilat ve bakımını yapıyor.

Hüküm giydikleri adliye sarayının tadilat ve bakım işlerini yapıyorlar

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde, 10 yükümlü Yerköy Adalet Sarayı’ndaki boya, badana, tadilat ve bahçe düzenleme gibi işlerde görevlendirildi.

Hüküm giydikleri adliye sarayını yaptıkları boya, badana ve çevre düzenlemesiyle güzelleştiren yükümlüler, ara tatil dönemlerinde de 15 okulun bakım ve onarımını yaptı.

Hüküm giydikleri adliye sarayının tadilat ve bakım işlerini yapıyorlar

Yerköy Cumhuriyet Savcısı Barış Çetin, adliyedeki fiziki ihtiyaçlar doğrultusunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden destek talep ettiklerini söyledi.

Cezaları infaz edilen hükümlülerin topluma faydalı işlerde görev almasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Çetin, adliyede taşınma, birim değişikliği, bakım ve onarım gibi işlemler için yükümlülerin görevlendirildiğini kaydetti.

Hüküm giydikleri adliye sarayının tadilat ve bakım işlerini yapıyorlar

Günde en az 4 saat çalışıyorlar

Çetin, yükümlülerin cezalarını çekerken meslek edindiklerini ve aynı zamanda kamuda tasarrufa katkı sağladıklarını dile getirerek, "Yükümlülerimizi boya, sıva ve bahçe düzenleme gibi işlerde görevlendirdik. Burada her ne kadar yükümlülerin cezaları infaz olmuş olsa da topluma faydalı işlerde de çalıştırılması amaç edinilmiştir. Kamuya yararlı işlerde görev alan yükümlülerimiz günde en az 4 saat çalışarak hem kamunun tasarruf etmesini sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor." dedi.

Bu tür uygulamaların hem kamu yararı açısından hem de yükümlülerin yeniden topluma kazandırılması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çetin, "Uygulama, iş disiplini kazandırıyor, toplumda cezasızlık algısını kırıyor ve yükümlülere faydalı bir sorumluluk bilinci kazandırıyor." diye konuştu.

ETİKETLER
Yozgat
Sıradaki Haber
Alçak karikatürü yayımlayan 4 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:59
Türk deniz filosuna 14 milyon dolar yenileme teşviği
14:32
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
14:32
Bakan Şimşek: Küresel koşulların zorluklarına rağmen ihracat, dirençli yapısını koruyor
14:12
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir evi yıktı
14:14
'Terörsüz Türkiye'de turizm atağı
14:07
İspanya'da orman yangını: 2 ölü
Uluköy Mağarası'nda Paleolitik Çağ'a ait yeni buluntulara ulaşıldı
Uluköy Mağarası'nda Paleolitik Çağ'a ait yeni buluntulara ulaşıldı
FOTO FOKUS
Hatay'da orman yangını kısmen kontrol altında: Soğutma çalışması devam ediyor
Hatay'da orman yangını kısmen kontrol altında: Soğutma çalışması devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ