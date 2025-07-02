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Türkiye
AA 02.07.2025 13:04

Alçak karikatürü yayımlayan 4 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Dini değerleri aşağılayan alçak karikatürün yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Alçak karikatürü yayımlayan 4 şüpheli hakkında tutuklama talebi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. 4 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

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