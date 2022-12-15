Kayseri'de yaşayan F.Ş, farklı zamanlarda, merkez ilçe belediyeleri tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan daireleri belediye memurları ile ikili ilişkileri sayesinde satın aldığını belirtti.

F.Ş, sahte tapu örnekleri gösterdiği 3 kişiden bu yolla toplam 900 bin TL aldı.

Mağdurlara sahte satış sözleşmesi düzenleyen F.Ş, paralar ile ortadan kayboldu. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar polise haber verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, F.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

F.Ş., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. F.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.