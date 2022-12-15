Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de dereye düşen araçtaki 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
İzmir'de Meles Deltası'nda dereye düşen bir kamyonette mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişiyi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet Meles Çayı'na düştü.
Araçtakiler akıntı sebebiyle kıyıya ulaşamayınca Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istendi.
[Fotoğraf: İHA]
Dalgıçlardan oluşan bir ekip araçtaki 1'i çocuk 5 kişiyi halatlar yardımıyla kıyıya çıkardı.
Kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: İzmir Sahil Güvenlik
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