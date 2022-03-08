Ev satma bahanesiyle para aldılar, tapuda satış işlemini yapmadılar. Parasını geri isteyenleri zorla alıkoyup darbettiler.

Ankara'daki o suç çetesi "Avcı Emlakçılar" operasyonu ile çökertildi.

4 aylık takiple yakalandılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği şikayet üzerine çeteyi incelemeye aldı. 4 ay teknik ve fiziki takip yapıldı.

Çete üyelerinin emlak ofisi açarak kendilerini emlakçı gibi tanıttığı tespit edildi.

Suç örgütü üyeleri gayrimenkul almak isteyenler ile anlaşma yapıyor ancak tapu müdürlüklerine gittiklerinde örgüt üyesi tapu memuru sayesinde satış gerçekleştirilmiyordu.

[Fotoğraf: DHA]

Parasını isteyenleri darp ediyorlardı

Parasını isteyenler de o sahte emlak ofislerine götürülüp darp ediliyordu.

Örgütün deşifre olduğunda da mevcut ofisi kapatarak başkası adına yeni emlak ofisi açtığı belirlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Çete üyeleri 29 mağdurdan 3 milyon lira gasbetti

29 mağdurdan suç yoluyla 3 milyon lira gelir elde eden 41 şüpheliye yönelik 43 adreste eş zamanlı 'Avcı Emlakçılar' operasyonu düzenlendi, 37 şüpheli yakalandı.

Ayrıca şüphelilerin bu yöntemle elde ettikleri haksız kazançları uyuşturucu ticaretinde kullandıkları belirlendi.

Zanlıların arasında tapu memurları da bulunuyor.

Evlerde yapılan aramalarda delil niteliğindeki malzemelere el koyuldu.