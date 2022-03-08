Sakarya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.M. ile karısı F.M'nin üzerinde ve eşyalarında yaptığı aramada, bebek bezlerinin arasında çoraplara gizlenmiş 406 gram metamfetamin ve 407 ecstasy buldu.

Gözaltına alınan çift, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.