Edirne'nin Süloğlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde açılan Türk mutfağı kursuna en çok ev hanımları ilgi gösteriyor.

Yaklaşık 750 saatlik eğitimin ardından usta aşçı sertifikası alan ev hanımları, hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

"Aşçı olarak çalışma fırsatım olacak"

Kursa katılan Hülya Kocabaş boş zamanlarını Türk mutfağı kursuna katılarak değerlendirdiğini söyledi.

Kocabaş, kurs sonunda alacakları sertifika ile aile bütçesine de katkı sağlayabileceklerini söyleyerek, "Kursta hem eğleniyoruz hem de farklı teknikler ve farklı lezzetlerle yemek yapmayı öğreniyoruz. Kursu bitirdikten sonra alacağım sertifikayla da işletmelerin mutfak bölümlerinde aşçı olarak çalışma fırsatım olacak" dedi.

"Kadınların meslek edinmelerini istiyoruz"

Süloğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Can da ev hanımlarına yönelik çeşitli kurslar açtıklarını ve amaçlarının, evde yaptıkları yemekleri geliştirmek olduğunu söyledi.

Kadın kursiyerlere Süloğlu'nda bulunan OSB'de yiyecek içecek alanında hizmet verebilmesi için belgeler verdiklerini vurgulayan Can, "Kadınların meslek edinmelerini istiyoruz" dedi.

"750 saat eğitimi tamamladıkları zaman ustalık belgelerini alıyorlar"

Usta öğretici Nurşen Topçu ise Türk mutfağı kursunda 15 kursiyer olduğunu ifade etti.

Güneydoğu, Karadeniz ve Orta Anadolu mutfağına yönelik dersler verdiklerini anlatan Topçu, şunları söyledi:

"Kadınlara önce aşçı çırağı kursu veriyoruz. Ardından aşçı yardımcılığı kursunu veriyoruz ve kalfalık belgesi almaya hak kazanıyorlar. Türk mutfağı kursu ile 750 saat eğitimi tamamladıkları zaman ustalık belgelerini alıyorlar. Bu belgeyle herhangi bir sektörde mutfak bölümünde çalışma imkanı buluyorlar. Ev kadınlarına meslek edindirmek için elimizden geleni yapıyoruz."