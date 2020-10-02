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Etkinliklere koronavirüs düzenlemesi
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre STK, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelenecek.
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Covid-19 tedbirleri kapsamında STK, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelenecek.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 10:29
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