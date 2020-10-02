Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de demir yüklü tırın devrilmesi trafiği aksattı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de D-100 kara yolu Ankara istikametinde demir yüklü tır devrildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma ile trafik tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.
Dilovası ilçesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde Halil M'nin kullandığı demir yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Tır şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.
Öte yandan aracın yakıt deposundan sızan yakıt nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
Etiketler: Kocaeli ankara trafik Kazası d-100 kara yoluSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 09:28
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