Bir kamyonet yüklediği ev eşyalarını Bursa’dan İnegöl’e götürdüğü sırada kamyonetin arkasında yolculuk yapan iki kişi, trafikte tehlike saçtı.

Tehlikeli yolculuk kilometrelerce sürdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA