Türkiye
Eşya yüklü kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuk
24 Aralık 2018 Pazartesi 22:17 - Son Güncelleme 24 Aralık 2018 Pazartesi 23:08
Bursa-Ankara yolunda 2 kişinin ev eşyası yüklü kamyonetin arkasında yaptığı yolculuk, trafikte korku dolu anlara sebep oldu.
Bir kamyonet yüklediği ev eşyalarını Bursa’dan İnegöl’e götürdüğü sırada kamyonetin arkasında yolculuk yapan iki kişi, trafikte tehlike saçtı.
Tehlikeli yolculuk kilometrelerce sürdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Kaynak: İHA
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