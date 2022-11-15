Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de soğuk hava: Araç camları buz tuttu
[Fotograf: AA]
Eskişehir'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu.
Sabah araçlarını çalıştırmak isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.
Şehrin bazı bölgelerinde etkili olan sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi yer yer azaldı.
Porsuk Çayı çevresinde ise sisten dolayı güzel görüntüler oluştu.
Etiketler: Eskişehir Hava Durumu Meteoroloji
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