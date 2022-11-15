Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 09:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tuzla'da bir binada yangın: Bina tahliye edildi
[Fotograf: İHA]
Tuzla'da 4 katlı bir binanın çatı kısmında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı çatı alev alev yandı. Binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi.
Tuzla'da 4 katlı bir binanın çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm alanı kapladı. Çatıdan yükselen alev ve yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti.
Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar oluştu.
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