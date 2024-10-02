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Türkiye
AA 02.10.2024 06:55

Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kazaya neden oldu: 2'si polis 4 yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisten kaçtığı öne sürülen motosikletlinin, hafif ticari araca ardından da kendisini takip eden motosikletli yunus timine çarpması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kazaya neden oldu: 2'si polis 4 yaralı

17 yaşındaki K.H. idaresindeki plakasız motosiklet, Emek Mahallesi Fahrettin Günaltay Caddesi'nde uygulama yapan motosikletli yunus timlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca esnasında K.H. kontrolündeki motosiklet karşı yönden gelen C.C'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet kendisini takip eden yunus timinden polis memuru M.İ'nin kullandığı motosiklete de çarptı.

Kazada, plakasız motosikletin sürücüsü K.H, hafif ticari aracın sürücüsü C.C. ve motosikletli yunus timinde görevli polis memurları M.İ. ve F.Ü. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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