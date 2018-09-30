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Eskişehir'de otomobille kamyon çarpıştı: 3 ölü

Eskişehir'de otomobil kamyon ile çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

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Eskişehirde otomobille kamyon çarpıştı: 3 ölü

Bayram Otay (34) idaresindeki otomobil, Eskişehir-Ankara karayolunun 8. kilometresinde Gani Serven'in kullandığı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü Otay ile otomobilde bulunan Hüseyin Balta (29) ve Tolga Tiftik (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç içerisinde sıkışan cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından bulundukları yerden çıkarıldı.

Söz konusu 3 kişinin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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