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Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir için Hakkari'de tören gerçekleştirildi.

30 Eylül 2018 Pazar 00:40





