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Türkiye
AA 03.05.2024 09:29

Eskişehir'de kaybolan Alzheimer hastası kadını arama çalışması sürüyor

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde iki gün önce kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadının bulunması için arama çalışmaları, ikinci gününde devam ediyor.

Eskişehir'de kaybolan Alzheimer hastası kadını arama çalışması sürüyor
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı kırsal Büyük Sasa Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Alzheimer hastası Arife Sasa'nın hayvanlarını otlatmak için araziye çıktıktan sonra eve dönmemesi ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, sahada arama çalışmaları yapıyor.

Eskişehir'de kaybolan Alzheimer hastası kadını arama çalışması sürüyor

Arama kurtarma çalışmaları, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde jandarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İHH Arama ve Kurtarma, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği ve Fırtına Arama Kurtarma Derneğinden oluşan 91 kişilik ekip ve 4 dronla gerçekleştiriliyor.

Eskişehir'de kaybolan Alzheimer hastası kadını arama çalışması sürüyor

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