Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1000'inci açık kalp ameliyatı

Hastanede 2019 yılından bu yana uygulanan açık kalp ameliyatlarıyla birçok hasta sağlığına kavuştu. Bu alanda 61 yaşındaki hasta Emine Yıldız'a yapılan ameliyat, hastanede gerçekleştirilen 1000'inci cerrahi çalışma olarak kayıtlara geçti.

Kalp Damar Cerrahı Opr. Dr. Etem Yücekaya, gazetecilere, hastanedeki açık kalp ameliyatlarının dünyadaki örnekleriyle aynı ortalamaya sahip olduğunu söyledi.

Açık kalp ameliyatlarındaki başarı oranlarının yüksek olduğunu belirten Yücekaya, serviste 9 doktorun hizmet verdiğini bildirdi.

Hastanede ameliyat edilerek sağlığına kavuşan ve kısa sürede taburcu edilmesi beklenen Yıldız da operasyon sonrası kendisini iyi hissettiğini belirterek, emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.